Davo strikt Johan van Ommen als nieuwe trainer

Johan van Ommen is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van Davo. De markante trainer uit Deventer verruilt vierdeklasser Sportclub Deventer voor de stadgenoot die op hetzelfde niveau actief is.

De spelersraad van Davo had het bestuur aangegeven dat Van Ommen voor hen kandidaat nummer één was. In een gesprek tussen bestuur, spelersraad en Van Ommen werd de keuze definitief bevestigd, zo laat voorzitter Edwin Mulder weten.

Van Ommen, die in het verleden trainer was van Sallandia, Alexandria, Diepenveen, TKA en Turkse Kracht, heeft voor één seizoen getekend bij Davo. Hij neemt de plaats in van Patrick Wijsman, die verkast naar Hoonhorst.

Strijd tegen degradatie