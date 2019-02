Davo-trainer Wijsman prijst rentree routiniers

Hij spreekt het uit zonder zelfbeklag, kent het waarom. ,,Nadat ik met voorzitter Edwin Mulder, een collega bij de Belastingdienst, een aantal gesprekken had gevoerd, heb ik ja gezegd. In die tijd was het idee dat er twee of drie jongens zouden stoppen aan het einde van het seizoen. Dat werden er negen. Dat gemis hebben we opgevangen met jonge jongens van soms 16 en 17 jaar, we hebben geen A1."

Aderlating

,,Hoewel we best aardige wedstrijden speelden, bleef de aderlating voelbaar. Inmiddels zijn er twee 'oudjes' terug, Daniel Turubassa en Antonio Bianco. Die hebben we nodig in deze klasse, waar zowel goed voetballende ploegen als grote kerels in voorkomen. Onze jongens zijn over het algemeen wat klein en tenger, dan kan je wel wat ervaring gebruiken."

Topfit

De dertigers moeten het voortouw nemen en Turubassa gaat daarbij voorop in de strijd. ,,Ik heb zelden iemand gezien die zo topfit is. En dat op zijn 36e."

Davo kwam zondag voor het eerst dit jaar in actie in competitieverband, bij koploper Markelo werd met 2-0 verloren. De 54-jarige Zwollenaar, die als verdediger uitkwam voor SV Zwolle, de profs van PEC Zwolle en ZAC, baalt van de lange onderbreking. ,,We hebben twee maanden niet kunnen spelen op ons dramatische veld, daarom zijn we maar de zaal in gegaan. Dat is natuurlijk niet hetzelfde."

Kunstgrasvelden

,,Je zou toch denken dat op ons sportpark, waar vier voetbalclubs spelen, een paar kunstgrasvelden zijn", zegt Wijsman. ,,Leg er twee neer en maak met elkaar afspraken over het gebruik ervan. Ga op verschillende dagen trainen of op halve velden. Nee, eentje is niet genoeg. Dan wil iedereen daar gelijktijdig op.”