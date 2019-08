De ‘bende van vier’ uit Deventer rijdt blij naar WHC

Ze komen allemaal uit Deventer en hebben een verleden bij een profclub. De droom om het als profvoetballer te maken, moesten ze inmiddels laten varen. Daarom staan er dit seizoen vier Deventenaren onder contract bij eersteklasser WHC in Wezep.

Kevin Siemelink (33)

Rechtsback

Naast vaste chauffeur clubgids voor zijn passagiers. Hij staat voor zijn vijfde seizoen bij eersteklasser WHC. ,,Vorig jaar reed ik ook met een groepje naar de club. Heb ik op een gegeven moment gezegd dat ik wel altijd zou rijden, omdat er gedoe was over wie wanneer reed. Ik ben de oudste en vind het leuk die jonge jongens te helpen. Ik heb bij Go Ahead Eagles lang geleden meegemaakt wat zij recent meemaakten: bij de club weg moeten. Dan is het de vraag welke keuzes je maakt. Ga je denken aan je maatschappelijke carrière? Ik heb net mijn opleiding tot hovenier klaar, waar ik op mijn 30e alsnog aan begon. Het is leuk zulke dingen op weg naar de club te bespreken."

Thijs Dekker (22)

Middenvelder

De bijrijdersstoel is de vaste plek van Dekker, die aan zijn tweede seizoen bij WHC begint. ,,Kevin woont twee straten verder, maar we kenden elkaar niet. Ik vind het fijn dat hij erbij is. Onze carrières bij Go Ahead Eagles lijken erg op elkaar. We speelden allebei een paar keer in het eerste, maar gingen vervolgens weg omdat de situatie met betrekking tot speeltijd uitzichtloos was. Dat we met zijn vieren rijden, maakt het allemaal een stuk aangenamer. Anders is veertig minuten alleen in de auto naar Wezep toch behoorlijk lang."

Patrick Maneschijn (22)

Rechtsbuiten

Op de achterbank van Siemelinks auto zitten dit seizoen twee nieuwelingen, te beginnen met Maneschijn. Door toedoen van Dekker kwam de oud-speler van Go Ahead Eagles over van derdedivisionist Sparta Nijkerk. Het wordt tijd dat hij weer eens een heel seizoen voetbalt, beseft de flankflitser maar al te goed. ,,Door een hernia, ik had er ook al eens eerder eentje gehad, kwam het er in Nijkerk totaal niet uit. Daardoor gingen ook de lange einden naar de club, in een stille auto, me tegenstaan en ben ik transfervrij vertrokken. Dat je op niveau speelt, is leuk. Maar bij de amateurs draait het er ook vooral om met wie je speelt. Als je bij een profclub zit, ben je alleen maar bezig met presteren, dan ben je bereid iets aan plezier in te leveren. Als ik nu een keer slecht speel of train, wordt er op de terugweg over gepraat, een groot verschil met Sparta."

Maxim van der Meer (20)

Spits