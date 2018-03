De beul van Colmschate loot eersteklasser

Wesley Hansler had de beul van de avond kunnen zijn. Hij had de winnende treffer op zijn schoen. Maar terwijl alles wat Colmschate liefheeft al klaarstond om te juichen, zag de aanvaller zijn lob het doel van Winterswijk rakelings missen. ,,Ik dacht te veel na”, mokte de 20-jarige behendige vleugelspits na de teleurstellende serie strafschoppen die na de 1-1 volgde en waarin Kevin Manenschijn en Hansler zelf faalden.

Schitterende lob

,,Afgelopen zondag tegen Heeten had ik precies zo’n zelfde kans. Oog in oog met de keeper die uitkwam, lobde ik de bal schitterend in het doel. Het verschil was alleen dat ik op dat moment niet nadacht. Nu had ik net wat meer tijd en dat heeft me genekt.”