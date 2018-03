De Boer nieuwe trainer in Blankenham

De Boer (31) traint dit seizoen twee teams; SVM 2 en SC Emmeloord O9-1. Hij wil komend seizoen de reserves in Marknesse combineren met de hoofdmacht in Blankenham.

De Boer speelde zelf in het verleden voor Flevo Boys, SC Emmeloord en Lemmer. Hij was op jonge leeftijd al trainer van Aengwirden in de vierde klasse en stond daarna voor de groep bij Veno 2 en Steenwijk 2.