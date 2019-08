De Bondt is op zijn plaats bij HHC Hardenberg

De Bondt kon het de verdedigers van Heracles niet lastig maken. Heracles, voor rust spelend met basisspelers, was ook duidelijk een maatje te groot voor HHC.

Voor HHC was De Bondt altijd een lastige opponent. Vervelend met goals en assists, maar ook met gezeur tegen de scheidsrechter, bezig om anderen uit de tent te lokken. Zo’n speler die je liever in je eigen team hebt dan bij de vijand. Hij geeft het ook toe: in het veld is hij een klootzakje. ,,In de goede zin van het woord. Tegenstanders irriteren zich aan me omdat ik etter, maar binnen mijn eigen team zorg ik niet voor problemen.’'

De voormalig jeugdinternational werd opgeleid bij Vitesse en Ajax, maar brak niet door als prof. Hij passeerde in vijf jaar tijd bij vijf clubs de revue, maar het is zijn intentie om langere tijd bij HHC te blijven. En de club kan hem goed gebruiken.

Vleugel

Omdat Gersom Klok zijn kruisband afscheurde zit HHC niet ruim in de buitenspelers. Met De Bondt, Ravelino Junte, Walter Dias Nzasi en Rens van Benthem beschikt trainer Gert Jan Karsten over vier kandidaten, al staan Dias Nzasi en Van Benthem van huis uit bekend als spits. ,,Dat zijn misschien geen typische buitenspelers zoals ik’', zegt De Bondt. ,,Maar we hebben genoeg spelers voor de vleugels. Dat vindt de club ook, want er wordt geen vervanger gehaald voor Klok. Zijn blessure is een flinke aderlating.’'

Tussen neus en lippen door geeft De Bondt aan dat hij in noodgevallen ook linksback kan spelen, maar laat de trainer het niet horen. Hij is gekomen als linkerspits, afgesproken nadat hij bij Spakenburg tegen zijn zin in als middenvelder werd gebruikt. ,,Ook zat ik vaker dan me lief was op de bank. Het contract van de trainer (John de Wolf, JL) liep net zo lang door als de mijne, dus besloot ik in overleg met HHC de tweede seizoenshelft bij Duno te gaan spelen en dan naar Hardenberg te komen.’