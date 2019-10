De chaos regeert binnen de zondagtak van FC Zutphen

gelijkspel Frustratie en chagrijn heersen na remise in de vis-tapijtder­by Urk-SC Genemuiden

10:16 De strijdwijze van Urk is de juiste in de vis-tapijtderby. De thuisploeg legt de creatieve spelers van SC Genemuiden aan banden. Genoeg voor de winst is het niet na een late gelijkmaker (1-1).