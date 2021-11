De dag van de broederstrijd valt voor SVI in de categorie verschrikkelijk

Of we wel weten dat het vandaag broer tegen broer is? Hoe leuk is dát? En dat de vader van de broertjes Hendriks óók aanwezig is, maakt het extra bijzonder, toch? Het is ongeveer fiftyfifty. Tussen hen die benadrukken dat Joram en Jordy Hendriks vandaag tegenover elkaar staan en hoe bijzonder dat toch is. En de andere helft? Die geeft schouderophalend aan dat ‘we dit nu wel weten’.