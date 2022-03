De defensie van SC Genemuiden is ook op bezoek bij Berkum ‘hartstikke stabiel’

,,We zijn hartstikke stabiel, wie er ook in staat. Iedereen weet wat hem te doen staat, we weten allemaal wat de bedoeling is. De afspraken zijn duidelijk’', zegt Ryan van Lente na de 1-3 zege bij Berkum. Van Lente is na de winterstop een zekerheid, waar Rick Doorn en Nick Buitink dat voor de winterstop waren. Nu is aanvoerder Jens Jurn Streutker geblesseerd en vormt Van Lente een koppel met Mathias Breman. ,,Ik heb al links centraal gestaan, en nu sta ik rechts in de verdediging. Dat maakt niet zoveel uit’’, zegt Van Lente.