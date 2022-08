De doelpuntenmachine van vorig seizoen is terug bij Urk: ‘Ik zei hem dat hij te vroeg is gestopt’

Volgens trainer Gert Jan Karsten is iedereen binnen de club blij met de terugkeer van Snoek, die vorig seizoen twintig doelpunten maakte in de hoofdklasse. ,,Ik heb Hessel na ons kampioenschap een maand of anderhalf met rust gelaten. Toen wij in juli begonnen met de voorbereiding op onze start in de derde divisie, toonde Hessel alweer volop betrokkenheid via belletjes en appjes.”