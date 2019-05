De Gazelle heeft rechtstreekse handhaving weer in eigen hand

INHAALVOETBALDe Gazelle heeft de kans op directe handhaving weer in eigen hand. De Deventenaren verdedigden donderdagavond tegen Holten met succes een 2-0 voorsprong, nadat het duel vorige week vanwege een blessure bij scheidsrechter Nieuwenhuizen werd gestaakt. In het half uur dat restte, kwamen beide ploegen niet tot scoren.

De Gazelle neemt daardoor de veilige elfde plaats over van Davo. De voorsprong op de concurrent en buurman bedraagt twee punten. ,,Als we vandaag zouden verliezen, waren we afhankelijk geweest van Davo’’, weet Niels Rijnders.

De captain van De Gazelle nam bij afwezigheid van trainer Joost ter Stege de honneurs waar. ,,Zondag spelen we tegen Raalte, dat al gedegradeerd is. Op papier is dat een ploeg waar wij van kunnen winnen. Als we die wedstrijd winnen, moeten in de laatste wedstrijd winnen of gelijkspelen tegen Davo om ons direct te handhaven. We hebben het dus zelf in de hand.”

Holten is na de nederlaag juist afhankelijk geworden van de concurrentie. De ploeg van trainer Richard van Dellen had bij een zege de derde plaats over kunnen nemen van Markelo. Die klassering levert aan het einde van het seizoen waarschijnlijk een vervangende periodetitel op.

,,We hebben vol op de aanval gespeeld en zes of zeven goede kansen gecreëerd’’, zei Van Dellen. ,,Maar die gingen er net niet in. We hebben de derde plaats nu niet meer in eigen hand.’’