De Gazelle-Holten gestaakt door blessure scheidsrechter

,,De scheidsrechter had een spierscheuring in zijn bovenbeen’’, zei De Gazelle-trainer Joost ter Stege. ,,Hij kon echt niet verder.” Holten-trainer Richard van Dellen baalde. ,,Wij moeten straks voor een half uur terug. De scheids doet het niet expres, vervelend is het wel.”

Ook bij Broekland was er reden tot teleurstelling. In het uitduel met GFC kon het de koppositie in de derde periode grijpen. Daarin slaagde Broekland niet: 5-2. ,,Na rust werd een kansrijke aanval afgevlagd voor buitenspel’’, zag trainer Wouter Groot Lipman. ,,Dat was het niet. Een minuut later maken zij de 2-1. Toen roken ze bloed.”

Davo won wel. In en tegen Lettele werd het 1-5 voor de nummer twaalf van 4G. ,,Bij de spelers was het besef er dat we vechten om de laatste strohalm. Dat was mooi om te zien’’, sprak Davo-trainer Patrick Wijsman uiternate tevreden.

Lettele-trainer Dirk Jan Beldman zag zijn ploeg weinig fraais op de mat leggen. ,,Het was dramatisch’’, vond Beldman.

4G: De Gazelle – Holten 2-0. Bijzonderheid: gestaakt na 60 minuten spelen vanwege een blessure bij scheidsrechter Nieuwenhuizen.

4G: Lettele – Davo 1-5 (1-2). 9. Rowan van den Hurk 0-1, 25. Joost Meijerink 1-1, 40. Onnie Ngoetra 1-2, 68. Van den Hurk 1-3, 73. Van den Hurk 1-4, 83. Van den Hurk 1-5.