De gifbeker van Berkum heeft schijnbaar een dubbele bodem, ook tegen ONS Sneek gaat het mis

eerste klasse Ali drijft Go-Ahead tot wanhoop, maar zinderende stadsderby gaat na rust op z’n kop

Met zijn snelheid aan de bal en vlugge voetbewegingen is Hushan Ali een plaag voor de defensie van Go-Ahead Kampen. De rasvoetballer van KHC is alleen af te stoppen middels een overtreding. De zege levert het niet op, want Go-Ahead komt terug: 2-2.

18 april