De Haan (19) verlaat Genemuiden: 'Opeenstapeling van zaken'

De Haan benadrukt dat zijn vertrek bij SC Genemuiden niet te maken heeft met het gebrek aan speeltijd in het eerste elftal. ,,Dat is te kort door de bocht", aldus de voormalige jeugdspeler van PEC Zwolle, die in de tapijtstad voornamelijk in het tweede team voetbalde.

Volgens De Haan is een combinatie van factoren de aanleiding van zijn vertrek bij de hoofdklasser. De hoed en de rand laat het talent buiten beschouwing, maar: ,,Het is een opeenstapeling van zaken geweest die de doorslag heeft gegeven om te stoppen bij SC Genemuiden. Ik heb wel geprobeerd het weer op te pakken, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Ik had graag de laatste twee, drie weken tot de winterstop willen afmaken. Helaas wilde de club dat niet."