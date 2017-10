De hoogtepunten uit het amateurvoetbal van dit weekend

Eerbeekse Boys effectiever dan KCVO

1 oktober ,,We hebben verloren van een ploeg die effectiever was dan wij. Dat is het verhaal van de hele wedstrijd.” KCVO-trainer Olivier van der Kuil vatte daarmee treffend samen wat er negentig minuten daarvoor was gebeurd; Eerbeekse Boys won, ietwat geflatteerd, met 2-5 van de thuisploeg uit Vaassen.