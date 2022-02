De hoop van Lelystad’67 blijkt op bezoek bij asv Dronten wederom ijdel

Elke wedstrijd twee of meer goals tegen, of dat nou een oefen-, beker- of competitiewedstrijd is; daar valt haast niet tegen te voetballen. In dat schuitje zit Lelystad’67 al het hele seizoen. Op bezoek bij asv Dronten lijkt het eindelijk eens goed te vallen, maar aan het einde van de rit maakt het bootje toch weer water en verzuipt de ploeg van Meloudi Zaki. Een 4-2 verlies is het eindresultaat.