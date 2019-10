De Hoven heeft geen kind aan FC Zutphen

Vijfde klasse zondag Van Meeteren en Wolvenne nemen het chagrijn weg bij Sallandia

18:43 Vier spelers stonden er bij zijn terugkeer begin dit seizoen van tweedeklasser Be Quick Zutphen nog op papier, doordat het gros van de selectie het spoor van Mitchel de Groot volgde naar IJsselstreek. Middels een paar belletjes scharrelde spits Marco van Meeteren wat spelers bij elkaar, en een paar maanden later vormt Van Meeteren samen met Rick Wolvenne het succesvolle spitsenduo bij koploper Sallandia. Samen waren de rappe voorwaatsen goed voor zeven treffers, en wezen Sallandia zo de weg tegen de armetierige hekkensluiter Go Ahead (9-0).