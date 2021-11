De jeugd heeft de toekomst bij SVM, daar doet een dikke nederlaag niets aan af

Het zijn de woorden van trainer Jan Venema, die in zijn eerste seizoen meteen zijn stempel drukt bij de club uit Marknesse. Waar de trainers van SVM de laatste jaren vasthielden aan de bestaande selectie, gelooft Venema in de potentie van zijn jeugdspelers. Tegen Workum stonden maar liefst vier spelers van twintig jaar of jonger in de basis. Niet vanwege blessures of schorsingen, maar simpelweg omdat ze goed genoeg worden bevonden.