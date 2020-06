De keeper als speld in een hooiberg: dan maar terugvallen op een oude bekende?

Het is begin juni als voetbalvereniging Ruinerwold via verschillende websites aan de bel trekt. De zondagvierdeklasser is met spoed op zoek naar een keeper voor het eerste elftal en heeft daar het internet voor nodig. Het blijft zelfs niet bij één oproepje, een week of twee later volgt een soortgelijk bericht. De nood is hoog, een oplossing lijkt er niet. ,,Het is een drama”, begint Johnny Wassenaar, vanaf aankomend seizoen hoofdtrainer in Ruinerwold. ,,Ik snap het soms ook niet hoor. Als keeper wil je toch in een eerste elftal spelen? Ze spelen nu bijvoorbeeld liever in het tweede van Staphorst.”