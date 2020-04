‘De KNVB-beker voor amateurs winnen, was uniek’

Ewald Koster (35) houdt het na acht seizoenen Staphorst voor gezien. Hij kijkt terug op een ‘supermooie carrière’. ,,Als klein jongetje wilde ik profvoetballer worden. Dat ik dat heb mogen meemaken, is geweldig. Ik maakte mijn profdebuut in het shirt van FC Groningen, voordat ik naar Veendam ging. Daar speelde ik in mijn eerste twee seizoenen veel, maar een kruisbandblessure gooide roet in het eten.”

Quote Als assistent-trai­ner van het eerste blijf ik verbonden aan de club. Ik zal mij in eerste instantie vooral richten op de jeugd die dicht tegen het eerste aanzit Ewald Koster, Staphorst

,,Na mijn blessure kwam ik er niet meer aan te pas. Ik koos voor Harkemase Boys, maar dat werd geen succes. Bij Staphorst vond ik het plezier terug, het voelde vanaf het eerste moment goed. In 2016 wonnen we de KNVB-beker voor amateurs. Dat was een unieke prestatie. Daarnaast wonnen we twee opeenvolgende seizoenen de districtsbeker. Die momenten zal ik niet snel vergeten. Als assistent-trainer van het eerste elftal blijf ik verbonden aan de club. Ik zal mij in eerste instantie vooral richten op de jeugd die dicht tegen het eerste aanzit.”

Volledig scherm Sander Danes. © Carla Vos

Keeper Sander Danes (34) was bezig aan zijn elfde seizoen in het shirt van HHC Hardenberg. Daarvoor speelde hij bij Emmen. ,,De eerste jaren legde ik mezelf veel druk op en dat heeft mij geen goed gedaan. Hoewel ik vind dat ik iets te vroeg het betaald voetbal verliet, heb ik geen moment spijt gehad van mijn vertrek naar HHC. Ik heb hier hele mooie jaren gehad.”

Quote Als ik beelden terugzie van mijn redding op een poging van Jari Oosterwijk, vraag ik mezelf nog wel eens af hoe ik die bal in godsnaam uit het doel hield Sander Danes, HHC Hardenberg

,,De mooiste herinneringen bewaar ik aan de beslissingswedstrijden. In 2010, op de slotdag van de competitie, scoorde WHC in de allerlaatste minuut de 1-1 tegen ACV. Daardoor mochten wij de finalewedstrijd voor promotie naar de topklasse spelen. Die wonnen wij over twee wedstrijden van Zwaluwen’30. Promotie naar de topklasse was een geweldige ervaring. De redding die mij het meest is bijgebleven, was die op een poging van Jari Oosterwijk van Jong FC Twente. Als ik de beelden terugzie, vraag ik mezelf nog wel eens af hoe ik die bal in godsnaam uit het doel hield.”

Volledig scherm Gerrit Tol (blauwwit) in een wedstrijd tegen Duno. © Freddy Schinkel

Gerrit Tol (30) speelde dertien seizoenen in het eerste van Urk. Daarin kwam hij tot 333 wedstrijden en 59 doelpunten. ,,Ik heb mooie jaren gehad en eigenlijk nooit gedacht aan een vertrek. We hadden elk seizoen een mooie groep, met allemaal jongens uit de eigen jeugd. We hebben ook echt wat neergezet als ploeg. De bekerwedstrijden waren erg speciaal.”

Quote Tegen Roda JC in de beker lieten we zien waartoe Urk in staat is. Niet alleen de club, maar heel het dorp was trots op onze prestatie Gerrit Tol, SV Urk