De ‘koopwoede’ van Batavia’90 gaat maar door: ook ex-prof sluit zich aan

Het is al even geen geheim meer dat gelouterde spelers uit de top van het amateurvoetbal de weg naar Lelystad maar wat graag afleggen. Neem bijvoorbeeld Roald de Vries, Mo al Haydar en Tom Menting, de versterkingen die afgelopen zomer werden verwelkomd op sportpark Doggersbank. Gelouterde namen in de derde divisie, die er plotseling voor kozen om te gaan voetballen in de tweede klasse.

Dat de club in trek is bij voetballers uit de regio, wordt ook de laatste dagen weer duidelijk. Donny van der Wal is dit seizoen aanvoerder van Sparta Nijkerk, maar speelt na de zomer voor Batavia. Voor Hayri Pinarci (DVS’33) geldt hetzelfde. En dan komt daar ook nog eens de naam van Gino Coutinho bij. Inderdaad, de gelouterde keeper (39) die eerder de handschoenen aantrok voor wedstrijden met PSV, ADO, AZ en in een later stadium bij Sparta Nijkerk speelde.