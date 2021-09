De laatste bekeruitslagen in de regio Zwolle: GA Kampen en SVI zijn al uitgeschakeld

DISTRICTSBEKERDe laatste wedstrijden in de groepsfase van de districtsbeker zijn dit weekeinde gespeeld. Dat betekent dat het grootste deel van het deelnemersveld voor de knock-outfase bekend is. In het alles of niets-toernooi doen straks ook de hoofdklassers mee. Prominente uitgeschakelde teams zijn er al: de eersteklassers Go Ahead Kampen en SVI bekeren niet meer mee.