De machtige missie van Maatman

Van de nood een deugd maken. Dat deed de nu 39-jarige Kick Maatman, trainer van Voorwaarts Twello en van Go Ahead Eagles A1, toen op 18-jarige leeftijd duidelijk werd dat een carrière als profvoetballer voor hem niet mogelijk was.

,,Ik kreeg tijdens mijn vijfde jaar in de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles klachten. Als eerstejaars B-speler werd een vergroeiing in de heup geconstateerd. Ik was er een jaar tussenuit, maar de klachten verdwenen niet. Gelukkig deed ik al het cios, dat ik voetbaltrainer wilde worden, stond vast."

Hij werd afgekeurd voor betaald voetbal en de ex-speler van Roda en Colmschate besloot voor de gezelligheid een balletje te gaan trappen. ,,Met mijn schoonvader, in het derde van De Gazelle. Toen het eerste zonder trainer kwam te zitten, besloot ik die taak op me te nemen."

Groot succes

Het werd een groot succes. Hij werd drie jaar op rij kampioen met de club op de Rielerenk en bracht het team in vier jaar tijd naar de tweede klasse. ,,Een mooie tijd. Vrienden en kennissen sloten aan, ondanks aanbiedingen van andere clubs heb ik nooit met de gedachte gespeeld te vertrekken."

Dat deed hij pas toen hoofdklasser Rohda Raalte zich meldde. Hij had er al getekend voor een vijfde jaar, toen de Adelaars weer bij hem op de stoep stonden. ,,Onder leiding van John Oude Wesselink en Henk ten Cate werd de jeugdopleiding opnieuw in de steigers gezet. Mij werd gevraagd samen met Resit Schuurman de beloften te doen. Die trainen we in de middaguren, ik kon daarom ook een club in de buurt gaan trainen."

Club met visie

,,Voorwaarts is een club met visie, zeventien van de achttien selectiespelers komen uit eigen gelederen. Het is een gretige, jonge groep, gemiddeld 22 jaar, die nog fouten maakt. De technische commissie heeft uitgesproken op termijn terug te willen naar de eerste klasse. Eens kijken of het mij en 'Schuur' lukt dat te realiseren."

'Schuur' - Schuurman - vergezelde hem naar Voorwaarts, dat tweede staat in 2I. Zondag bekert de ploeg tegen Witkampers. ,,Leuk! Weerzien met Timo Haverkamp en Sander Kok, met wie ik bij Rohda werkte. En met verzorger Bert Poelman, in mijn tijd bij Eagles en De Gazelle was hij dat ook al. Het wordt zwaar, maar wij moeten het klassenverschil in de uitslag uit kunnen drukken."