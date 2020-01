De magie van voetbaltoernooi Protos Weering: ‘Een garantie voor spektakel’

Ieder jaar staat Protos Weering bij veel voetballiefhebbers met grote letters in de agenda. Maar wat maakt het zaalvoetbaltoernooi zo bijzonder? De magie van Protos ontleed vanaf de tribune, het veld en de kantine in Hardenberg.

Terwijl al het voetbal stilligt in de koude wintermaanden, lichten de sporthallen in het noorden en oosten van Nederland op. Honderd amateurteams van verschillende niveaus spelen om de titel van het Protos Weering-toernooi. Voor de jongens van de Green Pride, de supportersvereniging van VV Bergentheim, is het toernooi elk jaar een hoogtepunt.

Speciaals doen

,,Het aftellen begint weken van tevoren”, zegt Bram ten Brinke. ,,Als de loting geweest is, heeft heel Bergentheim het erover. We verzamelen de trommels en leggen de spandoeken klaar. Dit jaar staan bij ons in het vak veel jonge jongens. Zij maken de sfeer met liedjes en trommels. Sommige spelers vragen al weken of we wat speciaals gaan doen.”

Het mooiste van Protos vindt Ten Brinke dat de toeschouwers dicht bij de spelers staan. Tussen de wedstrijden door staat iedereen samen in de kantine en richting de laatste rondes gaan ze gezamenlijk met de bus naar de sporthallen. ,,Als we dan winnen, staat de spits of de keeper in de bus te zingen. Gedurende het seizoen moeten veel jongens zelf voetballen als het eerste speelt, maar nu komt iedereen kijken. Door de spelers goed aan te moedigen, gaan ze beter voetballen. Dat geloof ik echt.”

Vrouw zwanger

Ook de voetballers zelf kijken ieder jaar uit naar het zaaltoernooi. Ewout Spijker, aanvoerder van SC Lutten, stond al zeven keer op het veld en haalde met HZVV in 2014 de finale. Deze editie mist hij door een gebroken teen. ,,Ik heb in de competitie doorgespeeld met pijn, maar daar heb ik nu spijt van”, vertelt Spijker.

Zijn ploeggenoot Jan van den Berg wilde zo graag meedoen, dat hij ondanks dat zijn vrouw hoogzwanger is in de zaal staat. ,,Ik snap hem wel. Je wilt hier gewoon bij zijn. Als ik hier zo op de tribune zit te kijken naar mijn ploeggenoten, gaat het enorm jeuken. De beleving van het publiek zo dicht op het veld maakt Protos bijzonder. En de wedstrijden zijn spannend, want het kan zo omslaan. Twee minuten voor het einde kun je nog makkelijk twee goals maken, helemaal als de keeper mee gaat voetballen. Protos is een garantie voor spektakel.”

400 liter bier