De man met meest blitse schoenen in polderderby is de scheids: ‘Is het Henk Spaan of Herman Pleij?’

Het is puur amateurvoetbal in Kraggenburg. De wedstrijd tussen de zondagclubs is verschoven naar de late zaterdagmiddag. Want op zondag staat het dorp op de kop voor de 11-dorpen steptocht, met wel 1000 man in de straten. Het gaat te ver om te zeggen dat beide dorpen zijn opgelopen voor de derby maar meer dan 100 liefhebbers hebben zich toch wel rond het veld verzameld, hoofdzakelijk op het terras.