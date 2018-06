De nieuwe nacompetitiejas zit nog niet zo lekker

De KNVB besloot het seizoen in 2017 pas te beginnen op 23 september. Belangrijkste argumenten: completere selecties bij aanvang van de competitie en langer doorspelen in het voorjaar.

Als gevolg daarvan moest ook de nacompetitie aangepast worden. De meest in het oog springende veranderingen waren het schrappen van het spelen van een uit- en thuisduel en geen finales meer op neutraal terrein.

Thuisvoordeel

Bij de amateurclubs wordt ernstig getwijfeld aan de eerlijkheid ervan en de cijfers vertellen wel een verhaal in die richting. In de districten Noord en Oost waren 21 finales voor de diverse nacompetities: liefst 15 van de thuisspelende ploegen kwamen als winnaar uit de bus.

Sommige verenigingen werden zelfs bedeeld met louter thuisduels. Voor de nacompetitie hoofdklasse en eerste klasse was er een loting om te bepalen wie thuisvoordeel had, maar in de lagere klassen had de hoogste herkanser (degene die tegen degradatie streed) het voordeel van drie thuisduels. ,,Zij werden door ons aangemerkt als de sterkste ploeg en kregen daarom dat voordeel", zegt Bram Groot van de KNVB over die beslissing.

Ontevredenheid

De KNVB ontving al signalen van ontevredenheid bij de clubs en maakt werk van een evaluatie. ,,De clubs ontvangen nog deze week een enquête over de speeldagenkalender en dus ook over de nacompetitie", vertelt Groot.

,,In grote lijnen zal er niets aan veranderen, maar uiteraard kunnen op detailniveau nog zaken worden aangepast. Vanzelfsprekend weegt een evaluatie met clubs, bestuurders, coaches en spelers zwaar."

Marco Wilmink, trainer Helios uit Deventer (zondag 3B). Werd in de eerste ronde uitgeschakeld

,,Waarom krijgt de herkanser uit de hogere klasse zo'n belangrijk voordeel als een thuisduel, terwijl ze het hele jaar tegen degradatie hebben gespeeld? Dat verbaast mij enorm. De periodekampioen zou eigenlijk thuisvoordeel moeten hebben. Bovendien verbaas ik me erover dat zes periodekampioenen nu nog maar voor één promotieplek spelen in plaats van twee."

Jerry Cooke, trainer AGOVV uit Apeldoorn (zaterdag oost 2G). Werd in de finale uitgeschakeld

,,Ik vind het vreemd dat een beslissingswedstrijd om degradatie of het kampioenschap op neutraal terrein gespeeld wordt en in het geval van de nacompetitie niet. En waarom krijgt de herkanser uit de hogere klasse dat voordeel, terwijl de periodekampioenen uit de lagere klassen er veel meer moeite voor moeten doen? Dat het in één wedstrijd wordt beslist, vind ik wel mooi. Dat een ploeg in de kwartfinale en halve finale thuisvoordeel heeft, vind ik prima. Maar de finale zou op zijn minst op neutraal terrein gespeeld moeten worden."

Wilko Niemer, trainer Alcides uit Meppel (zondag noord 1F). Won de finale

,,Ik vind eigenlijk alle wijzingen in de opzet van de nacompetitie prima, behalve de laatste wedstrijd. Die moet gewoon op neutraal terrein. De competitie duurt al zo verschrikkelijk, lang dat niemand nog op uit- en thuiswedstrijden zit te wachten. Wij speelden alle wedstrijden thuis, maar dat was door loting zo bepaald. Ik zag dat ook niet echt als een voordeel voor ons. In de competitie verloren we drie keer en alle keren thuis.”

Dick Schuurman, trainer SC Emmeloord (zondag noord 2L). Won de finale

,,Het schema is in het voordeel van de clubs die tegen degradatie strijden. Promoveren wordt moeilijker. Als het de bedoeling is dat er minder verloop is en dat ze de ploegen graag in dezelfde klasse houden, dan denk ik dat de regeling goed is. Voor een promotieplek komen zes ploegen in aanmerking en dan komen daar ook nog twee herkansers bij. Dat is wel heel erg weinig kans. Wij hebben hier kunstgras en spelen drie keer tegen ploegen die hun wedstrijden op natuurgras spelen. Dat is voor nog eens een extra voordeel.”

Hans Roeland, trainer Hattem (zaterdag oost 3C). Verloor de finale