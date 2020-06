De noodkreet heeft geholpen, Willemsoord blijft op zondag voetballen

OVERLEVENHet was weer een dubbeltje op z’n kant, maar ook volgend seizoen kan VV Willemsoord een zondagteam op de been brengen.

Vorige week klonken er nog alarmerende berichten vanuit Willemsoord. Net als in 2018 was de situatie bij de zondagtak, spelend in de vijfde klasse, nijpend. Een spelerstekort dreigde een einde te maken aan voetballen op zondag, bij de club die dit jaar 90 jaar bestaat.

Een halve week later is de zondagtak toch gered. Twee aanvankelijk gestopte spelers gaan tóch door en twee nieuwe spelers sluiten aan bij de selectie. Een derde aanwinst is niet uitgesloten.