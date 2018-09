'De ongeschreven regel is: je stapt gewoon niet over'

Samen maakten ze in hun voetballeven meer dan tweehonderd doelpunten. Maar in één team zullen Sander Kok (Witkampers) en Ruben Boonk (Lochem) nooit en te nimmer te zien zijn. In aanloop naar dé derby nemen de twee plaats op de praatstoel.

Heren, omschrijf elkaar eens.

Kok (33), ex-speler van Go Ahead Eagles (eerste divisie) en Rohda Raalte (hoofdklasse): ,,Ruben heeft een mooie techniek. Hij speelt altijd met de neus naar voren, waarbij zijn aannames heel goed zijn. Ook durft hij de bal altijd vooruit te spelen. Hij krijgt de bal in de voet en dan gaat het gebeuren."

Boonk (30), oud-speler van onder meer toenmalig eersteklasser Koninklijke UD: ,,Hij scoorde altijd zo makkelijk, daardoor viel hij op. Fysiek is Sander ontzettend sterk, daarbij heeft hij ook een goede loopactie door zijn loopvermogen. Doordat hij in de loop der jaren naar achteren is verhuisd, viel hij qua doelpunten minder op. Maar hij is alleen maar belangrijker geworden voor zijn team."

Hoe bestrijd je de ander?

Kok: ,,Als ik centraal achterin sta, moet ik zorgen dat Ruben geen kans krijgt om te schieten. Als ik de bal steeds wegtik wanneer hij een actie maakt, raakt hij geïrriteerd. Dan doet hij vanzelf niet meer mee aan het spelletje. En ik moet hopen dat hij geen goede dag heeft."

Boonk: ,,Er moet iemand bij Sander staan met ontzettend veel loopvermogen, die qua kracht met hem mee kan. Anders heeft hij een makkelijke middag."

Waarom zien we jullie nooit in 1 team, Witkampers of Lochem?

Kok: ,,Het is een ongeschreven regel: je gaat niet van Lochem naar Witkampers of andersom. Dat is een beetje van oudsher. Nu kent iedereen elkaar, maar vroeger was dat anders, dan kende je bij wijze van spreken niemand uit Lochem. Dat is ook de tijd dat de derby heel speciaal was, toen speelden de clubs amper tegen elkaar."

Boonk: ,,Vroeger vonden de mensen uit Lochem iets van de mensen uit Laren en andersom. Nu zitten mensen bij elkaar op school of werken met elkaar. Ik herinner me nog dat er jaren geleden tweeduizend mensen langs de lijn stonden. Dan ging het maanden van tevoren nergens anders over. Nu zitten we alweer voor het vierde jaar bij elkaar in de competitie. In de loop der jaren is de aandacht daarom steeds wat minder geworden."

Vorig jaar eindigde deze wedstrijd in 0-5. Een afstraffing voor Witkampers. Wat kunnen we dit jaar verwachten?

Kok: ,,Het is ons nog even voorgehouden, de wedstrijd van vorig jaar. Het was een collectieve offday, maar sowieso houdt het spel vaak niet over in deze duels. Hopelijk heeft Lochem zondag een offday."