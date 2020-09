De opvallendste speler van Flevo Boys is Younes El Ghamarti, 17 jaar jong

El Ghamarti: ,,Juist omdat ik aan mijn entertainment als dribbelaar meer rendement toe moet voegen, was dit een heerlijk moment. Ik ben een type straatvoetballer, maar moet mijn acties wel compleet maken met assists en goals. Dat is ook wat ik moet laten zien om weer terug te keren bij een BVO, want dat is mijn doel. In de B-jeugd werd ik bij Flevo Boys al gescout door Cambuur, maar daar moest ik vorig seizoen vertrekken. Dat was best wel een tikkie, want dat zag ik niet aankomen. Ik zou me bij de A1 van Flevo Boys weer bewijzen, maar werd al in de voorbereiding door trainer Arjen Postma bij het eerste gehaald.’’