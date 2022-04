De perspectieven van de topschutter van FC Horst en de keeper van VSCO’61 verschillen als dag en nacht

derde klasse Freddy Prins is na acht wedstrij­den zonder nederlaag de koning van Zwolsche Boys

Ongeslagen sinds de winterstop, Zwolsche Boys. Waar trainer Freddy Prins een team overnam dat puntloos door de derde klasse C strompelde, en nu richting subtop marcheert. Wie weet een periodetitel? ,,Als we nog in de beker zaten, wonnen we die zeker ook…”

15:24