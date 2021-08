‘De Pip’ hoort na zijn doelpunt bij de groten van SV Urk

Derde Divsie VVOG en Sparta Nijkerk moeten genoegen nemen met een punt

19:02 VVOG en Sparta Nijkerk hebben aan hun eerste uitbeurt in de derde divisie beiden een punt over gehouden. VVOG trok in de slotfase een achterstand tegen ODIN'59 nog recht, terwijl DOVO en Sparta Nijkerk in negentig minuten niet tot scoren kwamen.