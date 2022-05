De platte kar en de champagne staan klaar, deze clubs kunnen in de komende weken kampioen worden

overzicht zwolle Fijne zeges voor Dalfsen en Lemeler­veld, Nieuwleu­sen ruikt de titel, turbulent slot in Kamper derby

Weer een voetbalweekeinde vol intrigerende gebeurtenissen. In de hoofdklasse nam SV Urk ondanks puntverlies tegen NSC (2-2) meer afstand van SC Genemuiden, dat verloor in Volendam. De derby van Kampen tussen KHC en Go-Ahead kende een rumoerig slot. Rumoerig wordt het dinsdag in Balkbrug ook, als Nieuwleusen de titel kan pakken in de derde klasse D.

8 mei