De rolverdeling is bekend in de hoofdklasse

Staphorst: De achtervolger

Een paar keer per wedstrijd klinkt er een belletje op sportpark Het Noorderslag, alsof iemand voor de deur staat. Meteen draaien alle hoofden naar hetzelfde punt en is de aandacht even niet bij Staphorst-Urk. Wel bij het scorebord in de hoek van het veld, waar de tussenstanden van alle hoofdklasseduels voorbijkomen. Altijd handig om te weten. Zeker in deze fase van de competitie.