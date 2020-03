De strijdbijl lijkt begraven bij Owios en VSCO

6 oktober 2018. Dat is de derby die Owios-voorzitter Jacko van den Bosch en VSCO-erevoorzitter Bert Schipper niet snel zullen vergeten. Een tactische vondst bij Owios, een razendsnel doelpunt en een comeback van VSCO (2-2).

Wat herinneren jullie je nog van die wedstrijd?

Van den Bosch: ,,Verdediger Henri Nagelhout stond verrassend in de aanval. Hij kopte een bal door en Cornell Balk opende binnen de minuut de score. Voor rust werd het zelfs 2-0. In de pauze dacht ik dat het wel goed kwam. Tja, werd het alsnog gelijk. Deze wedstrijd was een feest voor iedereen."

Schipper: ,,Uitgerekend toen was ik een weekend weg met mijn vrouw. Haha, ik volgde het op mijn telefoontje. Ik herinner me goed dat Nagelhout heel slim in de spits werd geposteerd. Dat overviel ons. Bij die 1-0 zat ik er op mijn vakantieadres niet geweldig bij. Wat ik dacht bij die 2-0? Nou, dit komt niet meer goed. Na rust heeft VSCO echt op karakter gelijkgespeeld."

Hoe merken jullie dat de derby leeft?

Van den Bosch: ,,We nodigen sponsoren uit en de supporters regelen vuurwerk, overleggen met elkaar. Iedereen is bezig met de derby en langzaam wordt de spanning opgebouwd."

Schipper: ,,Vaak zijn er achthonderd tot duizend mensen op de been. Er zijn trommels en vlaggen. Ook is er vuurwerk. Het ontstaat allemaal heel spontaan.''

Hoe groot is de rivaliteit nou echt?

Van den Bosch: ,,Mensen vinden dit denk ik niet leuk dat ik het zeg, maar ik denk dat de clubs erg op elkaar lijken, qua mentaliteit en hoe je met elkaar omgaat. De mensen hier zijn erg betrokken bij de gemeenschap. Ook hebben we allebei veel vrijwilligers en zijn we financieel gezond. Ik ken de verhalen dat het vroeger niet zo boterde tussen de voorzitters. Dat was dertig jaar geleden."

Schipper: ,,Er zit denk ik een stukje oud zeer bij de oudere garde. Owios heeft op een hoog niveau gevoetbald met een goede lichting. VSCO speelde wat lager. Ook in het hele verre verleden, voor mijn tijd als voorzitter, was er wat controversie tussen de voorzitters. Dat ligt misschien gevoelig. Uiteindelijk zakte Owios af. Nu speelt het op hetzelfde niveau als VSCO en vindt er afstemming plaats. De clubs hebben bewust aan de KNVB gevraagd of ze samen naar 2H konden."

Wat gaat het worden?

Van den Bosch: ,,3-1 zou echt een fantastische uitslag zijn."

Schipper: ,,Nou, ik denk een gelijkspel, 2-2. Ja net als in 2018. Nu ben ik er wel bij."