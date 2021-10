De topschutter van Sallandia kan dit seizoen met een gerust hart een wedstrijd missen

Hij baarde ruim twee jaar geleden opzien door tweedeklasser Be Quick Zutphen te verruilen voor vijfdeklasser Sallandia. Dat topschutter Marco van Meeteren (28), goed voor drie treffers in de eerste drie wedstrijden, daar nog steeds speelt, is te danken aan zijn clubhart.

Je was er na jouw eerste seizoen bij Sallandia helemaal klaar mee. Hoe kwam dat?

,,Het team was een samenraapsel, mede doordat ik wat spelers bij elkaar scharrelde. In de selectie zaten spelers die eigenlijk niet meer in een eerste elftal hoorden te spelen, maar dat wel moesten omdat er anders helemaal geen eerste elftal was. Het was een kwestie van de bal naar voren schieten en kijken of ik of een ander er iets leuks mee kon. Aan het eind zei ik dat ik dat niet nog een jaar volhield.”

Je legde je er niet zomaar bij neer. Nadat Jeroen Mäkel vertrok, nam je zelf contact op met trainer Björn Rutten, bezig aan zijn tweede seizoen. Waarom wilde je toen toch blijven?

,,Voor mij is er eigenlijk maar één club en dat is Sallandia. Ik woon tegenwoordig in Apeldoorn en tweedeklasser WSV is om de hoek, maar dat zou niet goed voelen. Het bestuur van Sallandia vroeg mij of ik iemand kende. Björn was mijn trainer bij Be Quick en Rijssen Vooruit. Hoewel hij het wat rustiger aan wilde gaan doen, stond hij er eigenlijk meteen voor open om trainer te worden. Dat zorgde ervoor dat ook andere jongens wilden terugkomen. Dat waren allemaal jongens die vroeger in de jeugd bij Sallandia speelden.”

Wat is het grootste verschil tussen jouw eerste jaar en nu?

,,Nu staat er een team dat ook kans heeft op een goed resultaat als ik er een keer niet ben. Voorheen wist je dan al dat je van het kastje naar de muur werd getikt. En dat er spelers na de wedstrijd blijven hangen, ondanks dat we op het veld elkaar wel de waarheid zeggen. Als ik de eerste ben die weggaat, krijg je rond 19.00 uur filmpjes binnen van spelers dat ze nog steeds in de kantine zitten. We zijn een echt vriendenteam. Voorheen was dat minder het geval.”

Jullie staan tweede in 5E met de maximale score uit drie wedstrijden. Hoe groot is de kans op promotie dit seizoen?

,,De selectie is nog steeds krap. We hebben een mannetje of vijftien, dus met schorsingen en blessures in de tweede helft van het seizoen wordt kampioen worden normaliter een heel lastig verhaal. We zijn natuurlijk uitstekend begonnen. Ik denk dat het zaak is om vooral de eerste periodetitel te pakken.”

Treffen met SHE afgelast door coronabesmetting Marco van Meeteren zou zondag met Sallandia thuis in actie komen tegen laagvlieger SHE. Vanwege een coronabesmetting bij de opponent werd de wedstrijd afgelast. In Hall waren er volgens SHE-trainer Jan Hoevers een aantal besmettingen, waaronder bij een wisselspeler die afgelopen donderdag op de bank zat bij het eerste in de wedstrijd bij Wissel (3-3). Er waren geen verdere besmettingen binnen de selectie, maar de wedstrijd tegen Sallandia werd uit voorzorg afgelast.