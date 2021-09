De uitslagen in het amateurvoetbal: Zwolsche Boys hard onderuit, CSV’28 en Dieze West halen uit

Teruglezen liveblog VVOG pakt eerste driepunter, HHC boekt tweede zege op rij, Urk verspeelt voor het eerst punten

18 september Terwijl Deventer en Zwolle nadrukkelijk toeleven naar de eerste IJsselderby van dit seizoen, werd er ook op de amateurvoetbalvelden gestreden om de drie punten. Zo won HHC met 2-1 van Rijnsburgse Boys en gaf het daarmee de overwinning van vorige week een goed vervolg. Dat lukte Berkum niet, in Volendam werd er met 4-2 verloren van RKAV. SV Urk liep het eerste puntverlies op (1-1 tegen DETO), maar behield wel de koppositie. Ze worden achtervolgd door SC Genemuiden, dat uitpakte met met een 0-7 overwinning. VVOG won ook, net als Flevo Boys, Sportclub Deventer en csv Apeldoorn. Alles over deze wedstrijden en nog veel meer is terug te lezen in onderstaand liveblog.