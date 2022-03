De uitslagen van het amateurvoetbal in de regio Apeldoorn: Een mooie zaterdag voor CSV, pijnlijke afstraffing voor Eerbeekse Boys en AGOVV pakt koppositie

1e klasse D

CSV Apeldoorn gaat aan kop in de eerste klasse D dankzij een uitoverwinning op DOS ’37 én een nederlaag van titelconcurrent DZC ’68. Voor trainer Jan Kromkamp was het dus een mooie zaterdag. ,,We hebben een goede wedstrijd gespeeld waarin niemand verzaakte. Door veel afwezigen moest ik een beroep doen op een aantal jongens van de O23. Tijmen Luttikholt bijvoorbeeld, hij startte in de basis en deed het geweldig. Volgende week treffen we onze achtervolger Barneveld. Zij willen ook voetballen, dus het zal een leuke wedstrijd worden.”

DOS ’37 – CSV Apeldoorn 1-3 (0-2). 2. Fedde Timmer 0-1, 33. Nigel Michels 0-2, 59. Ronald te Morsche 1-2, 65. Patrick Maneschijn 1-3.