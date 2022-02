De uitslagen van het amateurvoetbal in de regio: slechte eerste helft breekt KCVO op

Derde klasse De assistent van Hulshorst plukt de schoenen weer uit de wilgen: ‘Weer spelen, dat is puur genieten’

Het is twee jaar geleden dat hij voor het laatst op het veld stond, maar Ruben Bets is weer teruggekeerd als speler bij Hulshorst. De rechterhand van trainer William van den Hul heeft de voetbalschoenen uit de wilgen geplukt en gaat voor een comeback in de defensie van de ploeg waar hij nog assistent van is. Tegen koploper Hatto Heim overigens nog zonder succes: 1-4.

20 februari