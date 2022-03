De uitslagen van het amateurvoetbal in de regio: WHC loopt averij op, SEH pakt periodetitel en EFC '58 haalt fors uit tegen Barneveld

Zaterdag, Derde Divisie

Lange tijd leek de derby tussen VVOG en DVS’33 op 0-0 af te stevenen maar in het laatste sloegen de Ermeloërs toe door goals van Kenneth Aninkora en Quincy Veenhof: 0-2. Langs de kant was de Veluwse derby tussen VVOG en DVS’33 druk en levendig met zeker 1500 toeschouwers, maar binnen de lijnen gebeurde de eerste helft weinig. De Ermeloërs waren het eerste kwartier wat meer aan de bal, maar creeërden geen kansen. Na 18 minuten leverde een corner van Donovan Bock een Harderwijkse goal op. Keeper Daan Huiskamp loste een kopbal van Jeremy de Graaf, maar de rebound van Pernelly Biya werd afgekeurd. Vanaf dat moment was de thuisploeg wel de betere partij. De tweede helft bleef VVOG dreigend met vrije trappen; waaronder een inzet van invaller Mitchel Dijkhof, die over de lat werd getikt. De Ermeloërs kregen hun grootste kansen uit de counter. Kenneth Aninkora bezorgde Ali Akla een enorme kans, maar de bal haalde de doellijn niet. Ook Quincy Veenhof kon na voorwerk van Aninkora niet scoren. Uiteindelijk scoorde de spits zelf wel, nadat DVS een licht gegeven strafschop kreeg. De bal ging op elf meter na licht contact van Brüce Lücke met Stef Nijland. In de 90e minuut schoot Quincy Veenhof DVS’33 naar de zege.

DVS’33 - VVOG 0-2 (0-0). 78. Kenneth Aninkora 0-1 (strafschop), 90. Quincy Veenhof 0-2. Bijzonderheden.: Rode kaart: Jeffrey Snijders (VVOG, 2x geel)