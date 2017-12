De Vogel kan zijn ei kwijt bij Heino

In die hoedanigheid trof hij vorig seizoen Berndt Jalink van Heino's technische commissie. ,,Na de onderlinge derby spraken we uitvoerig met elkaar. Over de voorliefde van zijn club vooral met eigen jeugd te werken. Ze investeren volop in goede trainers, volgen jeugdspelers intensief en sturen vanuit de TC het trainersbeleid aan."

Van de hoofdtrainer wordt verwacht dat hij daar aandachtig naar luistert. ,,Je krijgt dan het advies een speler te 'brengen'. Daar moet je als trainer open voor staan, je inleven hoe het bij de club werkt. Het is niet alleen de hoofdtrainer die het beste uit de spelers wil en kan halen, op alle niveaus willen ze dat. Voor mij, bezig aan mijn eerste klus als hoofdtrainer, werkt dat prettig. Zo wordt de langetermijnplanning goed in de gaten gehouden."

Dat werpt al jaren vruchten af, het eerste team van de Sallanders staat als een huis in de eerste klasse. ,,Mochten we onverhoopt een keer degraderen, dan is dat geen ramp. Het gaat om de lange termijn."

Daar deel van zijn, is precies wat de verkoper binnendienst nodig acht om ooit terug te keren op het oude nest. ,,Ooit hoofdtrainer worden bij Rohda is een doel, op termijn. Maar nu heb ik de kans in een andere keuken te kijken én mijn eigen visie verder te ontwikkelen. Ik hoop hier zeker nog twee of drie jaar werkzaam te zijn."

Teruggeworpen

Na twee nederlagen op rij is Heino 1 wat teruggeworpen op de ranglijst in 1E. ,,Na een goede voorbereiding en een sterke competitiestart gaat het even iets minder. We treffen nu ploegen die op resultaat moeten spelen, dat vergt aanpassingen in de tactiek."

Schalkhaar, komende zondag de tegenstander, is daar een voorbeeld van. ,,In de fase waarin we nu zitten, denk ik dat we aan elkaar gewaagd zullen zijn. Toch denk ik dat we nipt winnen, met 1-2."