De waarde van Paul Diesel stijgt bij WSV naar grote hoogten

Opvallende actie in Ermelo met oog op voetbalder­by: ‘Ik was blij verrast’

Honderden kabouters werden vanochtend wakker in Ermelo. Bij de rotondes, in de winkelstraat, bij cafés. Én op de middenstip van voetbalclub DVS'33, de tegenstander in de Veluwse derby vanmiddag. De kabouters, een centimeter of dertig hoog, een rode puntmuts op het hoofd, dragen allemaal een... groen voetbalshirt. Het groen van VVOG.

10 september