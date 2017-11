De wanhoop bij Hans van der Hoop

Hij is dolblij met bijna alles bij Wijhe. Alleen niet met de prestaties. Dus twijfelt Hans van der Hoop of hij na dit seizoen als trainer moet blijven. ,,Resultaat is doping."

Het is de tijd van contractverlengingen. Hans van der Hoop, trainer van Wijhe, kan bijtekenen, maar doet het niet. ,,Ik heb het geparkeerd. Eerst wil ik zien hoe we de komende weken doorkomen."

Het dilemma van een gedreven coach, die soms de sportieve wanhoop nabij is. De derdeklasser staat tegen alle verwachtingen in laatste in 3B. ,,We hebben er vier versterkingen bij gekregen, verder bleef de groep intact. De selectie sprak voor het seizoen uit voor de eerste vier te willen gaan. Zelf ben ik daar niet zo van, dat soort uitspraken doe ik liever pas in de winterstop. Maar het is goed, positief dat de selectie zo denkt."

Wanprestatie

Toen begon de competitie. ,,We speelden de eerste drie gelijk, met voetbal dat beter was dan vorig seizoen. Toen volgde de wanprestatie bij Beekbergen, 2-1 verlies. Nou ja, dat kan. Iedere ploeg heeft in een seizoen wel zo'n duel."

Er volgde remise tegen Zwolle, waarna zondag een dieptepunt volgde. ,,We stonden in de rust met 3-0 achter bij Warnsveldse Boys. Niets, hé-le-maal niets werd er onderling gezegd in de kleedkamer. We zijn te lief, vooral voor elkaar. De hechtheid die ons vorig seizoen uit het dal trok, werkt op dit moment tegen ons. Er zitten te weinig boeven in de selectie, de spelers moeten elkaar meer de waarheid durven zeggen. Op gaan staan. Natuurlijk, de versterkingen waren door blessures nog niet inzetbaar. Topscorer Ricardo Heerink ontbrak om die reden ook bij veel duels. Maar kom op zeg, kleun er dan een keer in als het niet goed gaat. Max Kiekebosch, één van die nieuwkomers, kon ik in de tweede helft in Warnsveld eindelijk inbrengen. Hij stond nog geen minuut in het veld en maakte een forse overtreding, die hem terecht geel opleverde. Daar was ik zo blij mee. Kijk, zo kan het ook."

Twijfelen

De nederlaag, uiteindelijk 6-0, bracht de denker aan het twijfelen. ,,Bestuur en spelers willen graag met me door en niet kijken naar de huidige prestaties. Maar ik kan er niet omheen, resultaat is doping. Ik ben verantwoordelijk voor wat er gebeurt, dan verleng ik niet op het moment dat ik niet weet waar we over vier weken staan. We zijn veel beter dan vorig seizoen, dat wil ik ook op het veld terugzien. Ik heb het verder prima naar mijn zin. Wat een club, wat een faciliteiten, wat een saamhorigheid. Je moet lang zoeken wil je dergelijke condities vinden bij een vereniging die op dit niveau uitkomt. Bijna alles klopt."

Behalve een stuk venijn. Zijn handen beelden uit wat de hersenen niet kunnen verwoorden. Eerst rustig, dan onrustig. Dan maar putten uit de eigen herinneringen als speler, om het kwartje te laten vallen. ,,In mijn tijd bij Roda speelde ik als spits samen met Henk van 't Hof, die nu technische zaken doet bij Colmschate. Hij was voorstopper. Tijdens de trainingen vlogen we op elkaar af, in de kleedkamer werd er gescholden en getierd. En pas daarna, dan dronken we een biertje."