De wegen van VVOG en In ’t Hof gaan scheiden

TRAINERSCARROUSELHennie in ’t Hof is bezig aan zijn laatste maanden als trainer van VVOG. De clubleiding van de derdedivisionist uit Harderwijk heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen.

De oefenmeester uit Schalkhaar werd in maart 2018 binnengehaald, nadat Hans van Arum eerder die maand op non-actief werd gesteld. In ’t Hof is dus bezig aan eerste volledige seizoen als trainer van de Harderwijkers, maar krijgt niet de kans daar een tweede aan vast te plakken.

,,We zijn niet per se ontevreden over de samenwerking. Maar na evaluerende gesprekken tussen bestuur en technische commissie was er een aantal mindere punten en hebben we besloten er na dit seizoen een punt achter te zetten’’, laat VVOG-voorzitter Fred Moll weten.

Volgens Moll spelen er geen dieperliggende zaken. ,,Dat toont zich in het feit dat we gewoon het seizoen afmaken met Hennie. Vanavond heeft hij de training geleid, zaterdag staat hij gewoon voor de groep.’’

In het verleden promoveerde In ’t Hof met Excelsior’31, Berkum en DVS’33. Bij VVOG verloopt het seizoen wisselvallig. De ploeg staat onderin de middenmoot en is slechts vier punten verwijderd van de degradatiestreep.