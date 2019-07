Deelnemersveld internationaal jeugdtoernooi Hulshorst compleet

KNVB-BEKER KNVB-be­ker: weer Rohda tegen Duno

6 juli De kans was klein, maar het gaat toch gebeuren. Rohda Raalte en Duno, die elkaar troffen in de oostelijke bekerfinale, spelen weer tegen elkaar in de eerste ronde van de KNVB-beker. De eersteklasser krijgt zodoende de kans om revanche te nemen voor het verlies in de oostelijke eindstrijd (0-2).