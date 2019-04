Degradant Harderwijk verliest van ZVV Urk, dat in eerste divisie blijft

Video Uittrap keeper Liefers is mooiste doelpunt maart

5 april Een keeper die scoort is bijzonder, een keeper die scoort vanuit zijn eigen doelgebied is bijkans uniek. De treffer van VEVO-doelman Youri Liefers (17) is door bezoekers van destentor.nl dan ook verkozen tot mooiste doelpunt van de maand maart.