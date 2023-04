Degradatiespook heeft ASC'62 nog niet in zijn greep: ‘Tuurlijk kunnen wij ons handhaven’

Overzicht Zwolle Urk pakt volle buit in Staphorst, groeiende zorgen voor Flevo Boys en Alcides, opleving in Vilsteren

De derby in Lelystad tussen Unicum en Batavia’90 leverde veel strijd, maar geen winnaar op. Die was er wel bij het duel tussen Staphorst en Urk in de derde divisie. Een divisie lager boekte Berkum opnieuw een mooie en belangrijke overwinning, waardoor de degradatiezorgen voor Flevo Boys verder toenamen. Alcides zit ook in zwaar weer na de ongelukkige nederlaag in Heino. Lees hieronder meer over deze en de andere wedstrijden in de regio Zwolle. Dit overzicht wordt continu aangevuld.