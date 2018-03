Degradatiezorgen Overwetering blijven na nederlaag

Hoewel de Olstenaren dankzij een doelpunt van Henry Rozen nog hoopvol gingen rusten in Hengelo (2-1), kwam de gelijkmaker er niet. ,,Een bal onderkant lat en een doelpunt dat werd afgekeurd, waarbij ik mijn twijfels heb; nee, het zat niet mee. Desondanks vind ik dat we bij een topploeg goed hebben gespeeld”, vertelde trainer Robert Slinkman.

Blessure

In de eerste helft had Overwetering ook al pech. De ploeg raakte keeper Paul Vlaskamp na een half uur kwijt door een blessure en speler Dennis Lokate moest in het doel plaatsnemen. Overwetering had geen reservedoelman mee naar Hengelo.

,,Paul was wat dizzy omdat hij een knie tegen zijn hoofd kreeg bij het uitkomen. Ik ga er niet vanuit dat hij een vraagteken is voor komende week. Dennis Lokate heeft er echt nog een aantal mooie ballen uit gepakt en ons op de been gehouden.”

Zwaar programma

Slinkman is helder over wat er moet gebeuren in de komende negen wedstrijden. ,,We krijgen een zwaar programma. We moeten sowieso stunten tegen een topploeg en tegen zowel degradatiekandidaat Epe als middenmoter ATC volgende week drie punten pakken. We hebben in totaal nog vier overwinningen nodig om ons te handhaven, schat ik zo in.”