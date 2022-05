Degraderen? Hierden gooit de handdoek nog niet, ook niet na laat puntverlies in vechtwedstrijd

„Dat geeft mij een heel vervelend gevoel”, is de logische reactie van hoofdtrainer Jaap de Vries naderhand. „We staan 2-0 voor en geven weinig weg, alleen hadden we misschien wel de derde goal moeten maken. En dan is het met twee van die rommelgoals zo ineens 2-2. Misschien is dat ook wel de pech van de club die onderaan staat, want zo’n voorsprong moet je over de streep kunnen trekken.”