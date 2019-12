Dengerink nieuwe trainer van SV Twello

Dengerink (40) werkt nu bij SC Westervoort in de Arnhemse vierde klasse, daarvoor was hij actief bij DTS'35, Alexandria en Victoria Boys.

Aan de Zuiderlaan wordt Dengerink de opvolger van Salim Özer, die bij Twello in zijn vierde seizoen zit. De prestaties in de competitie zijn goed, Twello staat achter WWNA voorlopig op de tweede plaats in 4F.