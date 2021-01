Dennis Hettinga wil nog in de winter overstappen van WHC naar Helios

Hettinga is geen onbekende voor de ploeg van Harry Decheiver. De linksback maakte eerder indruk in het shirt van Helios en verdiende, via een omweg langs Rohda Raalte, zijn kans in het profvoetbal bij Go Ahead Eagles. Na een kortstondig avontuur bij TOP Oss en 31 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie koos Hettinga afgelopen zomer voor een stapje terug naar eersteklasser WHC.